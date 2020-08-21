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Алина Загитова выступит на контрольных прокатах сборной России

Алина Загитова выступит на контрольных прокатах сборной России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал отсутствие олимпийской чемпионки Алины Загитовой в опубликованном сегодня распределении фигуристок национальной сборной страны по этапам Кубка России. По ранее принятым ФФККР правилам это автоматически означает пропуск чемпионата России, где будет проходить отбор на чемпионаты Европы и мира 2021 года.

«Загитова будет принимать участие в контрольных прокатах. А дальнейшие планы будут рассматриваться позднее», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сезон-2019/2020 Загитова завершила досрочно, сделав перерыв в карьере. После не самого удачного выступления в финале Гран-при фигуристка отказалась от участия в чемпионате России—2020. Однако летом Алина провела сбор в Новогорске в составе группы Этери Тутберидзе.

Алина Загитова не заявлена для участия в Кубке России по фигурному катанию
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