«Это не максимум». Евгения Медведева оценила выступление на контрольных прокатах

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева прокомментировала выступление на контрольных прокатах сборной России.
«Выступление оценю удовлетворительно. Это не максимум. Но только начало сезона, даже по элементам были помарки, но не критично. Была с Брайаном Орсером всё время на связи. В последние пару лет у меня не задавались прокаты. В этом году было лучше», — приводит слова Медведевой Sport24.
Медведева тренируется в Москве под руководством Елены Буяновой. Наставник Евгении канадец Брайан Орсер следит за тренировками по видеосвязи. После показа короткой программы Медведевой сразу передали смартфон, и Орсер указал подопечной на допущенные ошибки. Евгении удался каскад тройной риттбергер – тройной тулуп, но она допустила помарку на двойном акселе, а также сделала степ-аут на приземлении с тройного флипа.
- 12 сентября 2020
-
19:30
-
19:21
-
19:12
-
18:51
-
18:38
-
17:58
-
13:06
-
11:26
-
00:37
- 11 сентября 2020
-
23:42
-
23:02
-
22:45
-
21:56
-
21:36
-
21:26
-
21:10
-
20:53
-
20:30
-
18:52
-
18:34
-
17:59
-
16:23
-
15:19
-
12:05
-
10:33
- 10 сентября 2020
-
22:06
-
21:09
-
20:15
-
18:30
-
18:04
-
17:58
-
14:21
-
14:10
-
13:13
-
12:31