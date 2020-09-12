«Это не максимум». Евгения Медведева оценила выступление на контрольных прокатах

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева прокомментировала выступление на контрольных прокатах сборной России.

«Выступление оценю удовлетворительно. Это не максимум. Но только начало сезона, даже по элементам были помарки, но не критично. Была с Брайаном Орсером всё время на связи. В последние пару лет у меня не задавались прокаты. В этом году было лучше», — приводит слова Медведевой Sport24.

Медведева тренируется в Москве под руководством Елены Буяновой. Наставник Евгении канадец Брайан Орсер следит за тренировками по видеосвязи. После показа короткой программы Медведевой сразу передали смартфон, и Орсер указал подопечной на допущенные ошибки. Евгении удался каскад тройной риттбергер – тройной тулуп, но она допустила помарку на двойном акселе, а также сделала степ-аут на приземлении с тройного флипа.