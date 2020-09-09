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Олимпийский комитет России показал тренировку Евгении Медведевой

Олимпийский комитет России показал тренировку Евгении Медведевой
Фигурное катание 0

На странице Олимпийского комитета России в «Инстаграме» было опубликовано видео с тренировки двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой.

«Выше… Подглядели за тренировкой», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на странице Олимпийского комитета России в "Инстаграме".

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

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