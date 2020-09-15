Леонова: Медведева остаётся только для того, чтобы побороться на Олимпиаде

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова рассказала, почему, по её мнению, Евгения Медведева не закончила карьеру, а уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Напомним, на Олимпиаде-2018 Медведева проиграла Алине Загитовой, в мае того же года она прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и уехала к Орсеру.
«На самом деле я очень уважаю Женю, что она до сих пор держится. Она не выиграла всё, что возможно. Мы помним про её серебро в Пхёнчхане. Мне кажется, она остаётся только для того, чтобы побороться на Олимпийских играх.
Это нереально? Я бы так грубо не говорила, конечно (смеётся). Ну да, наверное… Уважаю Женю, что не закончила звездой-однодневкой. Она продолжает бороться. И почему нет, если она чувствует в себе силы», — приводятся слова Леоновой на сайте телекомпании «Новый век».
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