Траньков: у Медведевой мало шансов в борьбе с Щербаковой

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил шансы подопечных Этери Тутберидзе Евгении Медведевой и Анны Щербаковой на этапах Кубка России. Напомним, сегодня, 16 сентября, стало известно, что Медведева решила вернуться к Тутберидзе, после того как два с половиной года занималась у канадского специалиста Брайана Орсера.
«Как показали прокаты, у Медведевой мало шансов в борьбе с Щербаковой. Прокаты, конечно, особо ничего не решают. Но произвольная программа была не готова.
Что касается места проведения этапов, то я в Сызрани ни разу не был. В мою бытность спортсмена этапов там не проводилось. Самому интересно, что это за город, какой там каток. Знаю, что очень много катков строят в последнее время. Видимо, местная федерация изъявила желание провести этапы Кубка России в Сызрани», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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