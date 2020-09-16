Этери Тутберидзе показала первое фото с Евгенией Медведевой после её возвращения

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала на своей странице в «Инстаграме» первую фотографию с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой после её возвращения. Напомним, сегодня, 16 сентября, стало известно, что Медведева решила вернуться к Тутберидзе, после того как два с половиной года занималась у канадского специалиста Брайана Орсера.
Слева на снимке тренер по прыжкам Сергей Дудаков, справа — хореограф Даниил Глейхенгауз.
«Без громких обещаний. Просто работаем», — подписала фото Тутберидзе.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.
Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.
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