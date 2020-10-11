Трусова — в новом платье, Рудковская с сыном наблюдала с трибуны. Фото с Кубка России

10 октября в Москве на льду арены «Мегаспорт» состоялся первый день второго этапа Кубка России. После короткой программы подопечная Этери Тутберидзе Камила Валиева заняла лидирующую позицию (85,10). Второе место заняла Дарья Усачёва (80,39.). Третий результат показала Александра Трусова (75,77), перешедшая в межсезонье в академию Евгения Плющенко.

Лидирующая после короткой программы на втором этапе Кубка России в Москве Камила Валиева прокомментировала прокат.



«Выступление на этом этапе Кубка России у меня, можно сказать, дебют на взрослых соревнованиях. Помогло, что уже выступала здесь на открытых контрольных прокатах. Так что собралась. Если честно, старалась не думать, что это мой первый взрослый турнир. Сосредоточилась на прокате".

Лучшие кадры с Кубка России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.