Бестемьянова: как только сверхзадачи свалились — Валиевой далось это труднее

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Камилы Валиевой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Бестемьянова сравнила безупречную короткую программу Валиевой без элементов ультра-си и небезошибочный произвольный прокат. Валиева упала с четверного тулупа и тройного лутца, а также смазала каскад с ещё одним лутцем.
«Первое выступление было без элементов ультра-си, она делала то, что ей просто. Там не было акселя в три с половиной, ни четверых. У Камилы не было сверхзадачи. И как только сверхзадачи свалились — ей далось это труднее.
Такие элементы забирают очень много психологической энергии. Но Валиева очень хороша, её ждёт очень большое будущее»- сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
После короткой программы Валиева опережала Александру Трусову на 10 баллов, а в итоге уступила ей 7.
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