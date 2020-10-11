Бестемьянова: как только сверхзадачи свалились — Валиевой далось это труднее

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Камилы Валиевой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Бестемьянова сравнила безупречную короткую программу Валиевой без элементов ультра-си и небезошибочный произвольный прокат. Валиева упала с четверного тулупа и тройного лутца, а также смазала каскад с ещё одним лутцем.



«Первое выступление было без элементов ультра-си, она делала то, что ей просто. Там не было акселя в три с половиной, ни четверых. У Камилы не было сверхзадачи. И как только сверхзадачи свалились — ей далось это труднее.



Такие элементы забирают очень много психологической энергии. Но Валиева очень хороша, её ждёт очень большое будущее»- сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

После короткой программы Валиева опережала Александру Трусову на 10 баллов, а в итоге уступила ей 7.