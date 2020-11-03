Президент ФФККР Горшков объяснил, почему Тутберидзе официально осталась тренером Косторной

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, почему Этери Тутберидзе официально осталась тренером чемпионки Европы Алёны Косторной, несмотря на то что в межсезонье-2020 спортсменка перешла к Евгению Плющенко.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило Плющенко тренером Косторной, при этом оставило тренером спортсменки Тутберидзе.

«Ситуация такова: спортсмен включается в состав сборной команды по результатам предыдущего сезона. Кто был тренером Косторной в предыдущем сезоне? Кому из тренеров обязана Косторная за результаты, показанные в прошлом сезоне?

Сейчас она тренируется у Плющенко. Её фактическим тренером является Плющенко. Алёна ещё не выступила ни на одном соревновании. Пока списки сборных являются продолжением её результатов, показанных в прошлом сезоне», — цитирует Горшкова «Р-Спорт».