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Президент ФФККР Горшков объяснил, почему Тутберидзе официально осталась тренером Косторной

Президент ФФККР Горшков объяснил, почему Тутберидзе официально осталась тренером Косторной
Фигурное катание / Кубок России 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, почему Этери Тутберидзе официально осталась тренером чемпионки Европы Алёны Косторной, несмотря на то что в межсезонье-2020 спортсменка перешла к Евгению Плющенко.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило Плющенко тренером Косторной, при этом оставило тренером спортсменки Тутберидзе.

«Ситуация такова: спортсмен включается в состав сборной команды по результатам предыдущего сезона. Кто был тренером Косторной в предыдущем сезоне? Кому из тренеров обязана Косторная за результаты, показанные в прошлом сезоне?

Сейчас она тренируется у Плющенко. Её фактическим тренером является Плющенко. Алёна ещё не выступила ни на одном соревновании. Пока списки сборных являются продолжением её результатов, показанных в прошлом сезоне», — цитирует Горшкова «Р-Спорт».

Минспорт утвердил Плющенко тренером Косторной, но оставил Тутберидзе
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