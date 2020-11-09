Майя Хромых: Тутберидзе мне сказала: «Надо не пробовать, а делать»

Фигуристка Майя Хромых прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Кубка России в Казани. Судьи оценили её прокат в 76,79 балла. Майя перед произвольной программой занимает третье место.



«Тренеры мне включили три мелодии. И я выбрала третий, тот, что катаю сейчас. Этери Георгиевна тогда удивилась моему выбору и спросила: „А ты видишь себя в этой музыке?“ Я сказала, попробую. А она: «Надо не пробовать, а делать». И как-то всё пошло.

Поначалу было очень тяжело, особенно во второй половине программы. Но мне нравилась музыка, и она подталкивала меня. Я очень много работала над этой программой, на тренировках всё стало получаться, поэтому и в прокате сейчас удалось. В планах на произвольную четверной сальхов. После первого этапа в Сызрани, надеюсь, он будет увереннее", — цитирует Хромых официальный сайт ФФККР.

Лидерство после короткой программы захватила Алёна Косторная (78,15), на втором месте — Александра Трусова (77,42).