Плющенко снял для Трусовой президентский номер в Казани после опоздания на поезд

Тренер двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой Евгений Плющенко рассказал, что снял для фигуристки президентский номер в одном из отелей Казани.

После победы на четвёртом этапе Кубка России в Казани Трусова должна была вечерним поездом отправиться в Москву вместе с Плющенко, но произошла непредвиденная ситуация.

«Мы опоздали на поезд. Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать. После мы бежали с Сашей и её мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели. Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой. А она — королева четверных, королева фигурного катания! Думаю, это будет приятным бонусом за её феноменальное катание на этапе в Казани, за её работу.

Завтра мы погуляем по Казани, посмотрим достопримечательности города. А послезавтра приступим к тренировочному процессу», — приводит слова Плющенко РИА «Новости».