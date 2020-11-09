Разгром с двумя падениями. Трусова не знает поражений после перехода к Плющенко

Кубок России по фигурному катанию продолжает удивлять. До старта этапа в Казани всё внимание было приковано к старому противостоянию в новой обёртке – Александре Трусовой и Алёне Косторной предстояло впервые выяснить отношения в статусе учениц Евгения Плющенко. Однако по итогам короткой программы в списке главных действующих лиц турнира произошло неожиданное пополнение. 14-летняя Майя Хромых выдала лучший прокат в жизни и доказала, что группа Тутберидзе может бороться с академией Плющенко даже без своих лидеров.

После такой заявки Хромых и без того напряжённая атмосфера в Казани достигла максимального накала. Причём колоссальное давление оказывалось не только на претенденток на медали, но и на арбитров, работу которых критикуют сторонники обоих противоборствующих лагерей.



К счастью, Александра Трусова облегчила задачу судьям, выдав просто гениальный прокат произвольной программы.

Старые проблемы Константиновой

К началу произвольной программы девушек практически все доступные для зрителей места были заняты. Казанская публика не оставляла без поддержки даже малоизвестных фигуристок, не претендующих на высокие места. В первой разминке качественные и практически безошибочные прокаты удались Валерии Шульской и Ксении Цибиновой. А Елизавета Нугуманова, открывавшая группу сильнейших, хоть и выступила не так уверенно, как накануне, но всё-таки смогла захватить лидерство.



Правда, уже после следующего выступления Нугуманова опустилась на вторую позицию. Софья Самодурова без грубых ошибок исполнила не самый сложный прыжковый контент, а затем зажгла на дорожке шагов. По настроению новая произвольная Соне очень идёт, но частые недокруты и помарки на вращениях не только крадут у спортсменки баллы, но и не дают в полной мере насладиться её драйвовым катанием.



Последней перед тройкой лидеров выступала Станислава Константинова. И если в Москве показалось, что Стася пришла в себя после трудного периода в карьере, то в Казани вновь дали о себе знать проблемы с прыжками. Вместо тройного риттбергера получился двойной, а после тройного флипа фигуристка споткнулась и оказалась на льду. Расстройство Константиновой после проката можно было понять, ведь с таким выступлением рассчитывать на высокие позиции не приходится.

Косторная и Трусова показали настоящее фигурное катание. Это вам не шоу с Загитовой Звёздные ученицы Плющенко блестяще выступили в короткой программе, но с трудом опередили юниорку Тутберидзе. Опять судьи?

Хромых сорвала четверной сальхов

Реальная борьба за награды началась с выступления Майи Хромых. Ученица Этери Тутберидзе в самом начале программы пошла на четверной сальхов, но упала, и эта ошибка сказалась на всём дальнейшем прокате. Плохой выезд с тройного флипа не позволил Майе превратить его в каскад, а необъяснимая помарка на хореографической дорожке заставила Сергея Дудакова закинуть голову от досады.

Сюрприз от Тутберидзе. Почему нестабильная юниорка сорвёт триумф Плющенко в Казани Майю Хромых считают слабейшей фигуристкой «Хрустального». Но даже ей по силам испортить праздник академии Плющенко.

Сама Хромых в «кисс энд край» выглядела растерянной и даже немножко виноватой. Для одного из первых важных стартов в карьере Майя выступила здорово, но потеснить лидеров школы Плющенко с оценкой 212,72 балла сейчас просто нереально.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Трусова восхищает даже с падениями

По реакции зала на объявление Трусовой стало ясно, на кого в основном пришли болельщики. И Саша своих поклонников не подвела. В первые же несколько секунд программы Русская ракета прыгнула чистейшие четверной сальхов и четверной лутц. Первая попытка четверного тулупа получилась неудачной, но вскоре Трусова не только исправилась, но и присоединила к нему ойлер и тройной сальхов. Три чистых четверных в одной программе – просто фантастика! Жаль только, что после этой феерии Саша ошиблась на каскаде тройной лутц – тройной риттбергер.

Судьи простили Косторной ошибки, а она ответила дерзостью. Плющенко научил? Алёна морщится от своего катания и наигранно радуется завышенным оценкам. И ради этого стоило уходить от Тутберидзе?

Как верно отметил Алексей Ягудин, при таком обилии сложнейших прыжков очень сложно раскрыть весь трагизм «Ромео и Джульетты». Наверное, именно поэтому в произвольной программе Саша больше напоминает себя образца прошлого сезона, когда у многих возникали претензии к презентации и артистизму. Однако именно со спортивной точки зрения прогресс просто колоссальный, даже несмотря на дежурные падения. С суммой в 248,63 балла Саша вплотную приблизилась к умопомрачительной отметке в 250 баллов и превзошла результат Щербаковой в Сызрани.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Косторная Трусовой не конкурентка

Если говорить откровенно, то даже математических шансов на первое место у закрывавшей соревнования Алёны Косторной не было. Если абстрагироваться от турнирных раскладов, то долгожданную премьеру её произвольной программы от Ше-Линн Бурн вполне можно назвать удачной. Правда, спортсменка не уложилась в отведённое время, за что получила штрафной балл. Но в целом Алёна очень гармонично вжилась в интересный образ от канадского хореографа и действительно смогла показать себя с новой стороны.



Весь прыжковый набор Косторная выполнила без серьёзных недочётов, но обещанного тройного акселя мы от неё так и не увидели. А сбой на вращении подтвердил, что пока лучшей фигуристке прошлого сезона не удалось восстановить оптимальную форму.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Две недели до битвы с Щербаковой

Золото этапа Кубка России в Казани стало лёгкой добычей для Александры Трусовой. Её коллега по академии Плющенко Алёна Косторная ничего не смогла противопоставить потрясающим четверным прыжкам Русской ракеты и предсказуемо проиграла первую очную битву фигуристок после ухода от Тутберидзе. Шанс на реванш у Косторной появится менее чем через две недели, когда лучшие фигуристки страны встретятся на этапе Гран-при в Москве.



Впрочем, там наибольшую опасность для Трусовой будет представлять вовсе не Косторная, а Анна Щербакова. Ух и жарко будет на московском этапе Гран-при!