Гачинский: не сказал бы, что Трусова сделала гигантский скачок в скольжении

Бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года, а ныне тренер по фигурному катанию Артур Гачинский рассказал, что он пока не заметил прогресса в скольжении двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой после перехода от Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Большинство специалистов находят отличия именно в качестве скольжения.

«Не хочу никого обидеть, но пока что прошло слишком мало времени в работе тренера и фигуристки, чтобы можно было ожидать большого прогресса в этом направлении. Пока что я этого не вижу. Может быть, ребята на эти вещи просто смотрят внимательнее, чем я, и они это всё замечают. Но чтобы этим восхищаться, чтобы сказать: «Да, Саша Трусова сделала гигантский скачок в скольжении…» Пока я бы так не сказал.

Да, может, она стала где-то лучше, где-то более пластичной, где-то её роботизированное катание прикрыто правильно – правильным ракурсом, чтобы мы видели немножко другую Сашу Трусову… Но о кардинальном изменении я не могу сказать. Для того чтобы это действительно было так, нужно, чтобы Трусова подольше покаталась под началом Плющенко. Тогда мы, может быть, эту всю работу, которая происходит у них, увидели. Недостаточно пяти месяцев работы для того, чтобы кардинального себя переделать.

Как пройдёт время, тогда мы поставим видео Александры Трусовой 2018 года и, допустим, 2021 года. Она повзрослеет и, может быть, мы увидим зрелое женское катание, в ней проснётся мягкость, женственность и всё остальное. Посмотрим, как будут развиваться события", — приводит слова Гачинского РИА «Новости».