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Плющенко придерживается методов Тутберидзе в работе с Трусовой – к чему это приведёт?

Плющенко придерживается методов Тутберидзе
Екатерина Авдонина
Трусова почти не изменилась. Неужели Плющенко копирует методы работы Тутберидзе?
Похоже, Евгений так опасался провала Русской ракеты, что позаимствовал опыт её бывшего тренера.
Фигурное катание / Кубок России 0

После перехода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко многие предрекали Русской ракете резкий спад и скорое завершение карьеры. Но, похоже, Плющенко перестраховался и полностью исключил подобный сценарий. Кажется, что, несмотря на все громкие и амбициозные заявления, Евгений тщательно проанализировал работу Тутберидзе с уникальной фигуристкой и успешно применил полученные знания на практике. Правда, ничего принципиально нового он не сделал и Трусову пока почти не изменил.

Неужели Плющенко не только забирает у Тутберидзе звёздных фигуристок, но и копирует её методы?

Премьера риттбергера откладывается

Прыжковый набор Трусовой в произвольной программе составлял одну из главных загадок этапа Кубка России в Казани. Многие ждали, что Саша продемонстрирует только что изученный риттбергер, который освоила уже после перехода в академию Плющенко. Но Русская ракетка решила не рисковать и показала лишь те прыжки, которые ей поставили тренеры «Хрустального». В прошлом сезоне особые проблемы у Саши возникали с сальховом, поэтому его замена на более дорогой риттбергер могла показаться логичной. Однако в новом штабе пока решили не рисковать.

Риттбергер отличается не слишком удобным заходом, при этом по базовой стоимости уступает и флипу, и лутцу, которые Саша уже прыгала на соревнованиях. Вообще Трусова рвалась изучать четверной риттбергер ещё в «Самбо-70», но тренерский штаб Тутберидзе сдерживал её желание, поскольку в этом не было большого практического смысла. Видимо, в «Ангелах Плющенко» это тоже понимают, из-за чего и решили повременить с премьерой прыжка, о котором грезит их главная звезда.

Для достижения результата Саше нужно не гнаться за историческими достижениями и новыми записями в книге рекордов Гиннеса, а прибавлять в стабильности. Работая в группе Тутберидзе, Трусова с таким подходом была не согласна и считала, что её потенциал сдерживают. Плющенко же на словах всячески приветствует усложнение программ своей подопечной и освоение ей всё новых потрясающих элементов. Но при этом на соревнованиях Саша пока исполняет всё те же прыжки, что и в прошлом сезоне под руководством Тутберидзе.

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Плющенко пойдёт по пути Тутберидзе?

Несмотря на многочисленные претензии, которые Плющенко предъявлял Тутберидзе, кажется, что кардинально менять принципы работы с Трусовой он не стал. Возможно, благодаря этому в катании Саши уже заметен прогресс. Её прыжки стали выше, что помогает избегать недокрутов и помарок на приземлении, однако полностью избавиться от ошибок у неё всё равно не получается. Да и в целом Трусова не изменилась, как бы в этом ни старались заверить фанаты «ангелов». На обоих этапах Кубка России фигуристка не обошлась без падений.

В Казани Саша начала с чистых сальхова и лутца, но потратила на них много сил и на четверном тулупе допустила осечку. Немного переведя дух на дорожке шагов, спортсменка показала чистую попытку тулупа в четыре оборота во второй половине проката, да притом в сложном каскаде с ойлером и тройным сальховом. А ошибка на каскадном риттбергере в конце программы только подчеркнула, что Саше не хватает физической готовности на столь насыщенное сложнейшими прыжками выступление. Да и вряд ли кому-то вообще под силу прыгнуть четыре четверных за программу и не «поплыть» от усталости.

Подобное случалось с Трусовой и раньше. По ходу прошлого сезона тренерский штаб Тутберидзе видел, что Саша физически не справляется с запредельной нагрузкой в произвольной программе и старался упростить контент. В академии Плющенко её пока не просят прыгать меньше четверных, но ведь и в «Хрустальном» курс на оптимизацию был взят только после сорванных прокатов и поражений. Вполне возможно, что после первой же осечки и Плющенко попросит свою подопечную снизить риск.

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Тутберидзе – тренер, Плющенко – менеджер

В плане артистизма какого-то колоссального скачка у Трусовой тоже пока невидно. Да и в целом раскрыть сложный лирический образ с таким набором технических элементов практически невозможно. Прыжки отнимают уйму сил, а нынешние программы не оставляют фигуристам ни секунды на отдых. Поэтому Саша концентрируется исключительно на прыжках, а на всё остальное просто не хватает энергии. То же касается скольжения и контроля за движениями.

Тем не менее, в академии Плющенко всё равно стараются привить Александре более женственное лиричное катание. По сути, тем же занималась и Этери Тутберидзе, когда пыталась научить Сашу кататься не только технично, но и выразительно.

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В целом, методы Плющенко и Тутберидзе в отношении работы с Трусовой нельзя назвать кардинально разными. Судя по всему, несмотря на все заявленные амбиции, Евгений опасается провала с Русской ракетой и активно использует методы и наработки своих оппонентов из «Хрустального». Любые новшества вводятся крайне осторожно, а главная заслуга Плющенко характеризует его скорее не как гениального тренера, а как хорошего менеджера, способного создать для своих ведущих спортсменов идеальные условия.

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