Трусова почти не изменилась. Неужели Плющенко копирует методы работы Тутберидзе?

После перехода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко многие предрекали Русской ракете резкий спад и скорое завершение карьеры. Но, похоже, Плющенко перестраховался и полностью исключил подобный сценарий. Кажется, что, несмотря на все громкие и амбициозные заявления, Евгений тщательно проанализировал работу Тутберидзе с уникальной фигуристкой и успешно применил полученные знания на практике. Правда, ничего принципиально нового он не сделал и Трусову пока почти не изменил.

Неужели Плющенко не только забирает у Тутберидзе звёздных фигуристок, но и копирует её методы?

Премьера риттбергера откладывается

Прыжковый набор Трусовой в произвольной программе составлял одну из главных загадок этапа Кубка России в Казани. Многие ждали, что Саша продемонстрирует только что изученный риттбергер, который освоила уже после перехода в академию Плющенко. Но Русская ракетка решила не рисковать и показала лишь те прыжки, которые ей поставили тренеры «Хрустального». В прошлом сезоне особые проблемы у Саши возникали с сальховом, поэтому его замена на более дорогой риттбергер могла показаться логичной. Однако в новом штабе пока решили не рисковать.



Риттбергер отличается не слишком удобным заходом, при этом по базовой стоимости уступает и флипу, и лутцу, которые Саша уже прыгала на соревнованиях. Вообще Трусова рвалась изучать четверной риттбергер ещё в «Самбо-70», но тренерский штаб Тутберидзе сдерживал её желание, поскольку в этом не было большого практического смысла. Видимо, в «Ангелах Плющенко» это тоже понимают, из-за чего и решили повременить с премьерой прыжка, о котором грезит их главная звезда.



Для достижения результата Саше нужно не гнаться за историческими достижениями и новыми записями в книге рекордов Гиннеса, а прибавлять в стабильности. Работая в группе Тутберидзе, Трусова с таким подходом была не согласна и считала, что её потенциал сдерживают. Плющенко же на словах всячески приветствует усложнение программ своей подопечной и освоение ей всё новых потрясающих элементов. Но при этом на соревнованиях Саша пока исполняет всё те же прыжки, что и в прошлом сезоне под руководством Тутберидзе.

«Плющенко удачно купил Трусову». И кого Саше благодарить за лучший результат в карьере? Болельщики уверены, что на пьедестале этапа Кубка России в Казани оказались только ученицы Тутберидзе. Что вообще происходит?

Плющенко пойдёт по пути Тутберидзе?

Несмотря на многочисленные претензии, которые Плющенко предъявлял Тутберидзе, кажется, что кардинально менять принципы работы с Трусовой он не стал. Возможно, благодаря этому в катании Саши уже заметен прогресс. Её прыжки стали выше, что помогает избегать недокрутов и помарок на приземлении, однако полностью избавиться от ошибок у неё всё равно не получается. Да и в целом Трусова не изменилась, как бы в этом ни старались заверить фанаты «ангелов». На обоих этапах Кубка России фигуристка не обошлась без падений.

В Казани Саша начала с чистых сальхова и лутца, но потратила на них много сил и на четверном тулупе допустила осечку. Немного переведя дух на дорожке шагов, спортсменка показала чистую попытку тулупа в четыре оборота во второй половине проката, да притом в сложном каскаде с ойлером и тройным сальховом. А ошибка на каскадном риттбергере в конце программы только подчеркнула, что Саше не хватает физической готовности на столь насыщенное сложнейшими прыжками выступление. Да и вряд ли кому-то вообще под силу прыгнуть четыре четверных за программу и не «поплыть» от усталости.



Подобное случалось с Трусовой и раньше. По ходу прошлого сезона тренерский штаб Тутберидзе видел, что Саша физически не справляется с запредельной нагрузкой в произвольной программе и старался упростить контент. В академии Плющенко её пока не просят прыгать меньше четверных, но ведь и в «Хрустальном» курс на оптимизацию был взят только после сорванных прокатов и поражений. Вполне возможно, что после первой же осечки и Плющенко попросит свою подопечную снизить риск.

Косторная и Трусова показали настоящее фигурное катание. Это вам не шоу с Загитовой Звёздные ученицы Плющенко блестяще выступили в короткой программе, но с трудом опередили юниорку Тутберидзе. Опять судьи?

Тутберидзе – тренер, Плющенко – менеджер

В плане артистизма какого-то колоссального скачка у Трусовой тоже пока невидно. Да и в целом раскрыть сложный лирический образ с таким набором технических элементов практически невозможно. Прыжки отнимают уйму сил, а нынешние программы не оставляют фигуристам ни секунды на отдых. Поэтому Саша концентрируется исключительно на прыжках, а на всё остальное просто не хватает энергии. То же касается скольжения и контроля за движениями.



Тем не менее, в академии Плющенко всё равно стараются привить Александре более женственное лиричное катание. По сути, тем же занималась и Этери Тутберидзе, когда пыталась научить Сашу кататься не только технично, но и выразительно.

Тутберидзе изменилась и готова побеждать со взрослыми фигуристками. Ну наконец-то! Этери Георгиевна снова оставила конкурентов позади. Похоже, она нашла способ одолеть пресловутый пубертат.

В целом, методы Плющенко и Тутберидзе в отношении работы с Трусовой нельзя назвать кардинально разными. Судя по всему, несмотря на все заявленные амбиции, Евгений опасается провала с Русской ракетой и активно использует методы и наработки своих оппонентов из «Хрустального». Любые новшества вводятся крайне осторожно, а главная заслуга Плющенко характеризует его скорее не как гениального тренера, а как хорошего менеджера, способного создать для своих ведущих спортсменов идеальные условия.



Один президентский люкс в Казани чего стоит.