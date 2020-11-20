Елизавета Туктамышева рассказала, когда исполнит на соревнованиях четверной тулуп

Чемпионка Европы и мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, когда вставит в прокат произвольной программы четверной тулуп.

«Ещё неуверенно исполняю четверной тулуп. Когда буду уверена, начнём его вставлять в произвольную. Это есть в планах. Постараемся к чемпионату России всё стабилизировать», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата».

Туктамышева рассказала, как проходили тренировки во время самоизоляции и подготовки к сезону-2020/2021.

«Занимались онлайн с хореографом, потом мы вышли в неплохой форме с карантина, но мне было сложно ментально возобновить тренировки, чтобы выйти на пик. Со временем справилась, заставила себя тренироваться усиленно. Организм привык, что не было активности. Сейчас главное — не расслабляться, продержаться до чемпионата России, и будет ясность по второй части сезона. Также мы все нашли темп тренировочный и темп выступлений, надеюсь, что к чемпионату России мы все будем прибавлять ещё», — сказала Туктамышева.