Этап Гран-при по фигурному катанию в Москве. Супербитва Трусовой и Щербаковой. LIVE

Всё самое важное и интересное о главном турнире осени в фигурном катании — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».

*** Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Расписание соревнований ***

*** Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Таблица общего зачёта ***

20 ноября в Москве стартует российский этап Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/2021. В этом году из-за пандемии коронавируса престижная коммерческая серия проходит в необычном формате, так как состав участников формируется по географическому принципу. Поэтому нас ждёт грандиозная битва лучших фигуристов России и ближнего зарубежья, которую уже окрестили репетицией чемпионата России в Челябинске.

В первый день соревнований фигуристы выступят с короткими программами. В танцах на льду основное внимание будет приковано к действующим чемпионам Европы Виктории Синициной и Никите Кацалапову, а в турнире спортивных пар ожидается противостояние воспитанников Тамары Москвиной — Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной/Александра Галлямова. У мужчин наряду с опытными Михаилом Колядой и Дмитрием Алиевым борьбу за победу поведут молодые Андрей Мозалёв, Артём Ковалёв, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Илья Яблоков и Роман Савосин, а сорвать полностью российский пьедестал постарается представитель Грузии Морис Квителашвили.

По традиции горячо будет и у одиночниц, где Александра Трусова и Алёна Косторная впервые после перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко сразятся с Анной Щербаковой. Не стоит сбрасывать со счетов и чемпионку мира Елизавету Туктамышеву.

Следите за главным турниром осени в онлайн-трансляции «Чемпионата»!