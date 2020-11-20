Этап Гран-при по фигурному катанию в Москве. Супербитва Трусовой и Щербаковой. LIVE

*** Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Расписание соревнований ***
*** Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Таблица общего зачёта ***
20 ноября в Москве стартует российский этап Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/2021. В этом году из-за пандемии коронавируса престижная коммерческая серия проходит в необычном формате, так как состав участников формируется по географическому принципу. Поэтому нас ждёт грандиозная битва лучших фигуристов России и ближнего зарубежья, которую уже окрестили репетицией чемпионата России в Челябинске.
В первый день соревнований фигуристы выступят с короткими программами. В танцах на льду основное внимание будет приковано к действующим чемпионам Европы Виктории Синициной и Никите Кацалапову, а в турнире спортивных пар ожидается противостояние воспитанников Тамары Москвиной — Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной/Александра Галлямова. У мужчин наряду с опытными Михаилом Колядой и Дмитрием Алиевым борьбу за победу поведут молодые Андрей Мозалёв, Артём Ковалёв, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Илья Яблоков и Роман Савосин, а сорвать полностью российский пьедестал постарается представитель Грузии Морис Квителашвили.
По традиции горячо будет и у одиночниц, где Александра Трусова и Алёна Косторная впервые после перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко сразятся с Анной Щербаковой. Не стоит сбрасывать со счетов и чемпионку мира Елизавету Туктамышеву.
Следите за главным турниром осени в онлайн-трансляции «Чемпионата»!
Состав участников московского этапа Гран-при
Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова (все — Россия), Арина Урушадзе (Грузия), Ева-Лотте Киибус (Эстония), Екатерина Рябова (Азербайджан), Анастасия Галустян (Армения), Виктория Сафонова (Беларусь);
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Роман Савосин, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Евгений Семененко, Илья Яблоков (все — Россия), Александр Лебедев (Беларусь), Морис Квителашвили (Грузия), Владимир Литвинцев (Азербайджан);
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (все — Россия), Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия);
Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия), Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов (все — Россия), Виктория Семенюк/Илья Юхимук (Беларусь), Анна Яновская/Адам Лукаш (Венгрия), Александра Назарова/Максим Никитин (Украина), Эллисон Рид/Саулиус Амбрулевичюс (Литва).
Полное расписание московского этапа Гран-при по фигурному катанию
20 ноября, пятница
13:30. Мужчины. Короткая программа
15:30. Танцы на льду. Ритм-танец
18:00. Спортивные пары. Короткая программа
19:25. Женщины. Короткая программа
21 ноября, суббота
13:30. Мужчины. Произвольная программа
15:40. Танцы на льду. Произвольный танец
17:30. Спортивные пары. Произвольная программа
19:10. Женщины. Произвольная программа
- 20 ноября 2020
-
07:03
- 19 ноября 2020
-
23:32
-
21:35
-
20:58
-
20:34
-
19:28
-
19:17
-
18:52
-
18:10
-
17:42
-
16:38
-
16:16
-
15:06
-
14:25
-
14:09
-
13:11
-
13:00
-
12:25
-
11:11
-
10:06
-
09:00
-
00:29
- 18 ноября 2020
-
22:31
-
21:52
-
20:57
-
20:39
-
18:01
-
17:48
-
17:32
-
16:39
-
16:01
-
15:32
-
15:03
-
11:01
-
10:00