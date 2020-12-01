Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Ягудин объяснил, почему у Трусовой проблемы с тройным акселем

Ягудин объяснил, почему у Трусовой проблемы с тройным акселем
Фигурное катание / Кубок России 0

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, почему, по его мнению, двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова испытывает проблемы с исполнением тройного акселя. Напомним, в межсезонье Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.

«Она прыгает, и практически вся молодёжь прыгает аксель с ребра, а не со стопора. Мы с Мишиным, вся наша группа, мы этот стопор… Просто у бортика стояли и часами его учили! А когда ты прыгаешь с ребра, там казино идёт: 50 на 50, попал — не попал. То есть с ребра тебя может так вышвырнуть!

Я вижу, как Женя показывает — это же было и в «Инстаграме» — вокруг, то есть они пытаются закрутиться (при заходе на прыжок. — Прим. «Чемпионата»), ну то есть вот сюда (показывает внутрь), чтобы вращение было. А когда ты с ребра, это по прямой. Не работает. И вот, собственно, у неё как бы казино», — сказал Ягудин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Алексей Ягудин объяснил секрет успеха Этери Тутберидзе
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020