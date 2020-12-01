Шанаева и Нарижный выступят на пятом этапе Кубка России
Чемпионы России среди юниоров 2020 года в танцах на льду 17-летняя Елизавета Шанаева и 21-летний Дэвид Нарижный дебютируют в сезоне на пятом этапе Кубка России, информирует «Р-Спорт» со ссылкой на тренера фигуристов, обладательницу Кубка СССР в танцах на льду Ирину Жук.
На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 года в Таллине (Эстония) Шанаева и Нарижный заняли третье место. Также дуэт выиграл бронзовые медали в юниорском финале Гран-при в танцах на льду в Турине (Италия).
«Также на пятом этапе у нас выступает молодая пара Софья Леонтьева и Даниил Горелкин», — приводит слова Жук «Р-Спорт».
Напомним, заключительный этап Кубка России состоится 5-8 декабря в столичном дворце спорта «Мегаспорт».
Шанаева и Нарижный завоевали бронзу чемпионата мира среди юниоров. Дочь Тутберидзе — пятая
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