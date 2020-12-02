Елизавета Туктамышева рассказала, при каком условии включит в программу четверной тулуп

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, когда на соревнованиях можно будет увидеть четверной тулуп в её исполнении.
«Прыгаю не так много, пока около 30% попыток получаются успешными, поскольку я только две недели назад начала исполнять четверной тулуп на тренировках. Для включения его в программу должна присутствовать уверенность в элементе, а для этого нужно, чтобы хотя бы процентов 70 тренировочных попыток были удачными. Именно над этой стабильностью мы и будем сейчас работать.
Мы потихоньку над ним работаем, но не думаю, что успеем подготовить к московскому этапу Кубка. Скорее, впервые в этом сезоне буду пробовать четверной тулуп на чемпионате России в Челябинске», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.
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