«Не надо заставлять и давить». Секреты долгой карьеры от потрясающей Туктамышевой

Неожиданная победа Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Москве заметно изменила расклад сил в текущем сезоне. Доказывать неслучайность своего успеха Лизе предстоит уже на пятом этапе Кубка России, который пройдёт в столице с 5 по 8 декабря. Однако сама фигуристка полностью сосредоточена на подготовке к чемпионату России в Челябинске. Именно там Туктамышева намерена впервые в сезоне исполнить четверной тулуп и, возможно, порадовать болельщиков новым показательным номером.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Лиза объяснила, что изменила победа на этапе Гран-при, рассказала о работе над четверным тулупом, а также раскрыла секрет удивительных отношений с тренером Алексеем Мишиным.

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«Мишин был счастлив. Всё было понятно по глазам»

— Лиза, после победы на этапе Гран-при в Москве вы сказали, что в шоке от произошедшего. Это самый неожиданный успех в вашей карьере?

— Один из самых неожиданных точно. Я достаточно давно не выигрывала крупные турниры, так что эмоции от прошлых побед подзабылись, но успех в Москве действительно стал сюрпризом. Сейчас в России высокий уровень конкуренции, поэтому выиграть любые соревнования очень сложно.



— После произвольной программы вас наверняка завалили поздравлениями. Были ли среди них какие-то необычные?

— Было очень много поздравлений, хочу поблагодарить всех за тёплые слова. Болельщики подарили большой букет цветов и огромного мягкого кита. Не знаю, почему именно кит, я никогда себя не ассоциировала с этим животным, но это очень круто (улыбается).



— Помните, что Алексей Николаевич сказал в «кисс энд край»?

— Там слова были не нужны, всё по глазам было видно. Алексей Николаевич, Татьяна Николаевна – все очень эмоционально отреагировали на нашу победу и были счастливы.

— Вы выходили на лёд в произвольной программе сразу за Александрой Трусовой, и казалось, в зале стояла гробовая тишина. Такая обстановка не давила?

— Я хорошо настроилась, поэтому на меня никак не повлияло то, что происходило на арене. Честно говоря, я не смотрела Сашин прокат и вообще старалась абстрагироваться. Мне кажется, это умение приходит с опытом.



— Со стороны показалось, что в какой-то момент вы сбросили напряжение, разрешили себе кайфовать. Сами это почувствовали?

— Вторую половину программы я старалась катать свободно и эмоционально. Судя по реакции, это многие заметили. После второго акселя я поняла, что самое важное уже сделала, остались не такие сложные элементы, поэтому начала кататься более раскованно. Даже если в начале программы что-то не получается, стараюсь, чтобы это не сказывалось на выступлении в эмоциональном плане. На тренировках отрабатываем разные ситуации, в том числе после неудачного исполнения тройного акселя продолжаем катать. Но, конечно, легче передавать эмоции, когда все элементы делаешь без ошибок.



— После победы в Москве специалисты и болельщики называют вас одним из главных фаворитов сезона. А на ваше восприятие собственных шансов этот успех как-то повлиял?

— Я думаю, эта победа придала мне уверенности. Теперь нужно делать всё, чтобы с каждым следующим стартом она только росла. А для этого надо стараться не допускать ошибки.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Пока получается 30% попыток четверного тулупа»

— Между этапом Гран-при и этапом Кубка России в Москве всего две недели. Этого времени хватит, чтобы вставить произвольную программу четверной тулуп?

— Мы потихоньку над ним работаем, но не думаю, что успеем подготовить к московскому этапу Кубка. Скорее, впервые в этом сезоне буду пробовать четверной тулуп на чемпионате России в Челябинске.

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— А как ведётся работа над этим прыжком? Сколько попыток за тренировку вы делаете?

— Прыгаю не так много, пока около 30% попыток получаются успешными, поскольку я только две недели назад начала исполнять четверной тулуп на тренировках. Для включения его в программу должна присутствовать уверенность в элементе, а для этого нужно, чтобы хотя бы процентов 70 тренировочных попыток были удачными. Именно над этой стабильностью мы и будем сейчас работать.

— В какой момент появляется понимание, что пора тренировать четверной тулуп?

— Когда есть совокупность нескольких факторов. И тройной аксель должен хорошо получаться, и тройной тулуп должен быть очень удобным, пролётным, и голова должна созреть. Когда всё это случается – можно начинать пробовать четверной прыжок.



— А как принимается решение о включении того или иного прыжка в программу? За кем остаётся последнее слово?

— Мы с Алексеем Николаевичем обсуждаем ситуацию и вместе решаем, стоит делать прыжок на этих соревнованиях или не стоит. Обычно мы всегда приходим к общему заключению, но кататься всё-таки мне, поэтому, если что-то не так, я могу сказать, что мне некомфортно. Или наоборот что я чувствую в себе силы и готова прыгать. Так что, наверное, последнее слово всё же остаётся за мной.

«Сейчас можно не только сидеть в соцсетях, но и развиваться в интернете»

— Обычно фигуристы живут по понятному соревновательному графику, который почти не меняется от сезона к сезону. В этом году календарь сильно изменился по понятным причинам. Трудно адаптироваться к этой новой реальности?

— Я уже поймала волну, вошла в спортивный режим. Сейчас мне значительно легче, чем в начале самоизоляции, когда не было возможности тренироваться. Главное, что идёт интересный и полноценный тренировочный процесс, подготовка к соревнованиям. Через месяц будет чемпионат России, поэтому сейчас есть стопроцентный стимул работать и совершенствовать своё катание.



— На данный момент нет никакой ясности с чемпионатами Европы и мира. После победы в Москве не появилось больше желания, чтобы эти турниры состоялись?

— Я не думаю об этом. Для меня сейчас цель – чемпионат России. А дальше будем исходить из ситуации.

Елизавета Туктамушева — победительница этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— После непопадания на чемпионат мира — 2019 вы сказали, что внутри вас жила маленькая девочка, которую убили. Удалось ли вам вернуть её к жизни?

— Наверное, да. Это произошло постепенно.



— В начале сезона-2018/2019 вы были чуть ли не самой обсуждаемой фигуристкой мира, но постепенно стали реже давать информационные поводы. Вы сознательно решили снизить активность в соцсетях?

— Когда всё поутихло, я поняла, что в такой атмосфере мне больше нравится жить. Пока мне не хочется нарушать это спокойствие, но никто не знает, что будет дальше.

— В показательной программе на этапе Гран-при в Москве вы выступали с уже знакомым публике гусарским номером. Планируете порадовать болельщиков новой постановкой в этом сезоне?

— Возможно, подготовим что-то новое к чемпионату России, но пока точно не знаю. Вообще, работа над показательным номером всегда помогает немного переключиться и добавить радостных эмоций в тренировочный процесс. Перед важными стартами спортсмены не так много времени уделяют показательным номерам, но даже эти несколько часов могут создать очень хорошее настроение.

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— Знаменитым номером под Toxic вы, как и планировали, вернули мужчин в фигурное катание. Но у такой популярности наверняка есть и обратная сторона. Вам часто пишут в директ с предложениями познакомиться?

— Мне и до того номера часто писали, так что для меня это было не в новинку. Я редко просматриваю директ, но в основном люди оставляют доброжелательные сообщения, которые приятно читать. На некоторые стараюсь отвечать.



— Насколько верно впечатление, что со временем вы стали меньше времени проводить в интернете?

— Я думаю, что примерно столько же. Просто сейчас много интересных журналов, YouTube-каналов. Можно не только сидеть в соцсетях, но и развиваться с помощью интернета.

«Никогда не думала о смене тренера»

— Недавно вы сказали, что всегда понимали, что за пределами фигурного катания есть другая жизнь, и это помогло вам создать такую долгую красивую историю в спорте. А как избежать зацикленности на фигурном катании?

— Если от тебя со всех сторон требуют результата, то очень трудно сохранить любовь к тому, чем ты занимаешься. Мне кажется, близкие должны понимать, что не надо заставлять и давить на человека, который и так отдаёт своему занятию большое количество времени и сил. Наверное, понимание того, что жизнь не ограничивается фигурным катанием, приходит с возрастом. Лично мне в этот период очень помогли друзья. Просто человеческое общение, какая-то подростковая непосредственность.

— Вы попали в группу Алексея Николаевича девятилетней девочкой и до сих пор работаете под его руководством. Как изменилось отношение Мишина к вам за эти годы?

— Со временем наши отношения стали более доверительными. Когда я стала постарше, Алексей Николаевич стал со мной чаще советоваться, давать мне возможность высказывать своё мнение. Он понимал, что со мной уже надо разговаривать как с 20-летней девушкой, а не как с 15-летним подростком. Алексей Николаевич очень мудрый человек и тонко чувствует такие моменты. С ним всегда было легко находить взаимопонимание.



— За эти годы вы хоть раз были на пороге смены тренера?

— Нет. Что бы ни происходило в моей карьере, я об этом никогда даже не думала.



— Многие считают, что ваша победа в Москве дарит надежду всем взрослым фигуристкам мира. Вы ощущаете на себе такую ответственность?

— Я бы не называла это ответственностью, просто на своём примере показала, что нет ничего невозможного. Здорово, если мне удалось кого-то вдохновить. Значит, всё это не зря.