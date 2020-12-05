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Валиева получила за короткую программу оценку, превышающую мировой рекорд Косторной

Валиева получила за короткую программу оценку, превышающую мировой рекорд Косторной
Фигурное катание / Кубок России 0

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева за исполнение короткой программы на заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве, получила от судей 86,20 балла. Это выше мирового рекорда, принадлежащего чемпионке Европы Алёне Косторной (85,45). Такую оценку Косторная получила в финале Гран-при сезона-2019/2020.

Отметим, превзойти оценку соотечественницы Валиевой помог тройной аксель — прыжок, которым славилась Косторная в прошлом сезоне и который впервые исполнила на соревнованиях Валиева. 14-летняя ученица Этери Тутберидзе сделала аксель в 3,5 оборота с поднятыми руками. Камила допустила небольшую ошибку при приземлении. Валиева исполнила также тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Все оценки Валиевой за компоненты превысили 9 баллов.

Камила Валиева выиграла короткую программу на пятом этапе Кубка России в Москве
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