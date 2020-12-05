Валиева получила за короткую программу оценку, превышающую мировой рекорд Косторной

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева за исполнение короткой программы на заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве, получила от судей 86,20 балла. Это выше мирового рекорда, принадлежащего чемпионке Европы Алёне Косторной (85,45). Такую оценку Косторная получила в финале Гран-при сезона-2019/2020.
Отметим, превзойти оценку соотечественницы Валиевой помог тройной аксель — прыжок, которым славилась Косторная в прошлом сезоне и который впервые исполнила на соревнованиях Валиева. 14-летняя ученица Этери Тутберидзе сделала аксель в 3,5 оборота с поднятыми руками. Камила допустила небольшую ошибку при приземлении. Валиева исполнила также тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Все оценки Валиевой за компоненты превысили 9 баллов.
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