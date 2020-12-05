Камила Валиева выиграла короткую программу на пятом этапе Кубка России в Москве

Камила Валиева одержала победу в короткой программе на заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию. 14-летняя ученица Этери Тутберидзе впервые исполнила аксель в 3,5 оборота, причём с поднятыми руками. Чемпионка мира среди юниоров допустила небольшую ошибку при приземлении. Валиева исполнила также тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Все оценки Валиевой за компоненты превысили 9 баллов.

Второе место заняла Ксения Цибинова, третьей стала Анастасия Тараканова.

Произвольную программу женщины покажут завтра, 6 декабря.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Москва) – 86,20

2. Ксения Цибинова (Москва) – 67,59

3. Анастасия Тараканова (Москва) – 64,18