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Камила Валиева выиграла короткую программу на пятом этапе Кубка России в Москве

Камила Валиева выиграла короткую программу на пятом этапе Кубка России в Москве
Фигурное катание / Кубок России 0

Камила Валиева одержала победу в короткой программе на заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию. 14-летняя ученица Этери Тутберидзе впервые исполнила аксель в 3,5 оборота, причём с поднятыми руками. Чемпионка мира среди юниоров допустила небольшую ошибку при приземлении. Валиева исполнила также тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Все оценки Валиевой за компоненты превысили 9 баллов.

Второе место заняла Ксения Цибинова, третьей стала Анастасия Тараканова.

Произвольную программу женщины покажут завтра, 6 декабря.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап
Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Москва) – 86,20
2. Ксения Цибинова (Москва) – 67,59
3. Анастасия Тараканова (Москва) – 64,18

Фигурное катание. Кубок России-2021. Этап 5, Москва
Женщины. Короткая программа
05 декабря 2020, суббота. 16:40 МСК
Окончено
1
Камила Валиева
Москва
86.20
2
Ксения Цибинова
Москва
67.59
3
Анастасия Тараканова
Москва
64.18
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