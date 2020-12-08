Плющенко рассказал, что Жилина стёрла ногу в кровь во время выступления на Кубке России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал выступление своей подопечной Вероники Жилиной на пятом этапе Кубка России в Москве.
В произвольной программе Жилина упала с двух четверных тулупов и тройного лутца и в итоге заняла второе место, отстав от победительницы, Софьи Самоделкиной, почти на 42 балла.
«Мы и в горести, и в радости. Ничего страшного. Вероника прекрасно откатала короткую программу, впервые исполнив в ней каскад из тройного акселя и тройного тулупа — это сложная программа, и она с ней прекрасно справилась.
Произвольная, в которой мы пошли на два четверных тулупа, ей сегодня не удалась. Была прекрасная шестиминутная разминка, после которой она пошла перевязывать ботинки — она выступала пятой. В ботинке у неё была поролоновая губка, которая страховала ногу, но после перевязки она съехала на язычок ботинка и очень сильно давила, так что во время проката она думала уже не о программе, а как доехать её до конца — стерла ногу в кровь.
Но Вероника — умница, боец, ведь она очень сильно болела, плюс была травма спины, но, несмотря на это, отработала, выстояла, пошла на сложнейшую программу. У неё всё впереди. Много работаем с ней, сотрудничаем с её мамой, Людмилой Николаевной, так что всё, думаю, будет в порядке. Работаем дальше.
У неё сложные, насыщенные программы — их ставил Сергей Розанов, за что ему большое спасибо. Пока мы их ещё немного дорабатываем. Вероника сильна, а будет ещё сильнее. Сейчас главное для нас — восстановить её здоровье», — приводит слова Плющенко ТАСС.
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