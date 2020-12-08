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Софья Самоделкина выиграла этап Кубка России в Москве среди юниорок

Софья Самоделкина выиграла этап Кубка России в Москве среди юниорок
Фигурное катание / Кубок России 0

Фигуристка Софья Самоделкина одержала победу на пятом этапе Кубка России среди юниоров. Второе место заняла Вероника Жилина. Третьей стала Елизавета Осокина.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Юниоры
Девушки. Итоговое положение

1. Софья Самоделкина (Москва) – 237,28
2. Вероника Жилина (Москва) – 195.64
3. Елизавета Осокина (Республика Татарстан) – 191,37
4. Аделия Петросян (Москва) – 191,30
5. Агнета Латушкина (Республика Марий Эл) – 191,03
6. Полина Плахотная (Московская область) – 179,90
7. Анастасия Морозова (Москва) – 173,28
8. Яна Ливенцева (Москва) – 169,99
9. Дарья Лобода (Московская область) – 168,10
10. Вероника Яметова (Свердловская область) – 167,29
11. Камилла Нелюбова (Краснодарский край) – 166,32
12. Ксения Гущина (Пермский край) – 162,54
13. Елизавета Медведева (Москва) – 149,94
14. Ксения Сысоева (Белгородская область) – 147,00
15. Анастасия Молчанова (Красноярский край) – 127,38
16. Ольга Мокейкина (Республика Мордовия) – 118,67
17. Мария Волченко (Республика Крым) – 113,05.

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