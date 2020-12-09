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Татьяна Тарасова отреагировала на пропуск Евгенией Медведевой чемпионата России

Татьяна Тарасова отреагировала на пропуск Евгенией Медведевой чемпионата России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отсутствие двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в составе участниц чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Я желаю Жене здоровья, чтобы она сумела осуществить свои мечты. А мечтает она о том, чтобы кататься», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее Евгения из-за проблем со спиной не выступила ни на одном этапе Кубка России. Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

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