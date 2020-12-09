«Сильные боли. Самый тяжёлый сезон». Медведева прокомментировала пропуск чемпионата России

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева объяснила, почему пропустит чемпионат России, который пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря.
«К сожалению, вынуждена подтвердить свой пропуск чемпионата России, это наше решение. Этот сезон, наверное, самый тяжёлый, если говорить о здоровье. Осенью были проблемы со спиной, сильные боли, из-за которых я пропустила больше месяца тренировок. Пришлось много времени провести в клиниках. После того как спина почувствовала себя лучше и я только стала входить в тренировочный режим, я сильно заболела.
Да, ещё в ноябре (подхватила коронавирус. — Прим. «Чемпионата»). Большую часть ноября и начало декабря я пропустила из-за болезни, попала в больницу с серьёзным поражением лёгких. Сейчас я более-менее здорова, но вышла на лёд только 8 декабря», — цитирует Медведеву ТАСС.
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