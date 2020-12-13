«Добро пожаловать в семью». Евгения Медведева завела вторую собаку
Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева завела второго питомца. Щенка Медведева назвала Тофу-чан. У спортсменки уже есть французский бульдог по кличке Джерри.
«Тофу-чан, добро пожаловать в семью», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Медведева, недавно приступившая к тренировкам после восстановления от травмы спины, не вошла в состав участниц чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске.
Евгения, в течение двух сезонов тренировавшаяся в Канаде у Брайана Орсера, в сентябре вернулась к своему прежнему наставнику Этери Тутберидзе.
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