«Добро пожаловать в семью». Евгения Медведева завела вторую собаку

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева завела второго питомца. Щенка Медведева назвала Тофу-чан. У спортсменки уже есть французский бульдог по кличке Джерри.

«Тофу-чан, добро пожаловать в семью», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Медведева, недавно приступившая к тренировкам после восстановления от травмы спины, не вошла в состав участниц чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске.

Евгения, в течение двух сезонов тренировавшаяся в Канаде у Брайана Орсера, в сентябре вернулась к своему прежнему наставнику Этери Тутберидзе.