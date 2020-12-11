Евгения Медведева сыграла валькирию Дюрандаль в новой видеоигре

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева сообщила о начале сотрудничества с компанией по производству видеоигр. Фигуристка сыграла валькирию Дюрандаль для рождественской кампании игры Honkai Impact 3rd.
«У меня для вас очень крутые новости! Рада анонсировать сотрудничество с крупнейшей компанией по производству видеоигр miHoYo, в рамках которого я сыграла главную героиню, бесстрашную валькирию S-ранга Дюрандаль [Dea Anchora] для рождественской кампании игры Honkai Impact 3rd.
Honkai Impact 3rd – трёхмерная ролевая мобильная игра, в которой игрок управляет командой из 3 персонажей, валькирий, в битвах против бесчисленных врагов.
Выступать в роли Дюрандаль, сильной, смелой и вдохновляющей воительницы, было большим удовольствием для меня», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
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