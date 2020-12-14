Роднина отреагировала на решение Медведевой участвовать в показательных выступлениях на ЧР

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение Евгении Медведевой принять участие в показательных выступлениях в рамках чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Это показательное выступление. Доказать, что карьера ещё не закончена? Женя, наверное, скажет, когда закончит карьеру. Присутствие на публике очень важно для любого спортсмена. Можно тренироваться, замечательно всё делать. Но если у человека нет достаточных навыков показывать всё при зрителях, то он быстро отвыкает.

Что касается показательных выступлений в пандемию, то можно же соблюдать все основные требования, ничего не нарушать», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее стало известно, что двукратный призёр Олимпийских игр Медведева по состоянию здоровья не выступит на чемпионате России в соревнованиях одиночниц.