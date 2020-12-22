Боброва: Загитова и Медведева хорошо общаются

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, как ладят между собой российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, которые тренируются в группе Этери Тутберидзе. На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото, а Медведева — серебро.
«Люди накручивают. Всё люди накручивают. Почему все думают, что они готовы глотки друг другу перегрызть? Они хорошо общаются, сидят рядом в раздевалке. Почему нет? Вы выходите и боретесь на льду. Вот где вы должны друг другу глотки грызть, начиная с выступлений ваших.
И то ты об этом не думаешь, потому что ты одна на льду, ты думаешь, как бы тебе с собой справиться, а не о том, что нужно откатать лучше, чем Женя. А уже когда со льда уходишь, ты думаешь: надеюсь, что я откаталась, грубо говоря, лучше или хуже. А в жизни-то что?» — рассказала Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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