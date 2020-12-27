Ягудин: слёзы Тутберидзе — это высшая степень благодарности и сопереживания

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал эмоции и слёзы Этери Тутберидзе после победного проката Анны Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Спортсменка выступала после недавно перенесённой пневмонии. Анна сама приняла решение выйти на лёд, несмотря на отговоры родителей и тренеров.

«Меня давно уже трудно вывести на такие эмоции, но я сам плакал в этот момент. И всё-таки я со стороны переживал эту ситуацию, а для неё её фигуристы — это её дети, её семья. Она знала, что происходило с Аней, а Аня вышла и вот такой прокат сделала. Слезы Тутберидзе — это высшая степень благодарности и сопереживания.

Сильные люди тоже иногда плачут, но это происходит, когда уже не хватает слов, когда уже недостаточно аплодировать и обнимать, когда мало похвалы.

Я знал, что Ане тяжело, что всем рядом с ней тяжело, особенно после разговоров о том, что она всё-таки может сняться, и тем более после её короткой программы, когда все видели, как тяжело ей все это даётся. Сегодня после каждого прыжка она выдыхала — «сделано», по кирпичикам собирая эту программу. Думаю, что всем сейчас понятно, на что способна эта спортсменка в самые сложные моменты. Я понимаю, как бывший спортсмен, когда реально тяжело, а ты всё равно решаешь выйти на лёд, выходишь и делаешь.

Меня сложно вывести на слёзы, но это было лучшее за последние годы не просто в российском — в мировом фигурном катании. Здесь мало слов благодарности — низкий поклон», — приводит слова Ягудина ТАСС.