Ягудин: слёзы Тутберидзе — это высшая степень благодарности и сопереживания

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал эмоции и слёзы Этери Тутберидзе после победного проката Анны Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Спортсменка выступала после недавно перенесённой пневмонии. Анна сама приняла решение выйти на лёд, несмотря на отговоры родителей и тренеров.
«Меня давно уже трудно вывести на такие эмоции, но я сам плакал в этот момент. И всё-таки я со стороны переживал эту ситуацию, а для неё её фигуристы — это её дети, её семья. Она знала, что происходило с Аней, а Аня вышла и вот такой прокат сделала. Слезы Тутберидзе — это высшая степень благодарности и сопереживания.
Сильные люди тоже иногда плачут, но это происходит, когда уже не хватает слов, когда уже недостаточно аплодировать и обнимать, когда мало похвалы.
Я знал, что Ане тяжело, что всем рядом с ней тяжело, особенно после разговоров о том, что она всё-таки может сняться, и тем более после её короткой программы, когда все видели, как тяжело ей все это даётся. Сегодня после каждого прыжка она выдыхала — «сделано», по кирпичикам собирая эту программу. Думаю, что всем сейчас понятно, на что способна эта спортсменка в самые сложные моменты. Я понимаю, как бывший спортсмен, когда реально тяжело, а ты всё равно решаешь выйти на лёд, выходишь и делаешь.
Меня сложно вывести на слёзы, но это было лучшее за последние годы не просто в российском — в мировом фигурном катании. Здесь мало слов благодарности — низкий поклон», — приводит слова Ягудина ТАСС.
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