Щербакову до последнего уговаривали сняться. А она довела Тутберидзе до слёз

Этот чемпионат России наверняка стал лучшим турниром в истории. Наши девочки – это гордость и мурашки!

Драматизму чемпионата России по фигурному катанию может позавидовать любой остросюжетный сериал. Интрига на женских соревнованиях держалась до последнего. Смогут ли все участницы выйти на лёд и не помешают ли им выступить проблемы со здоровьем? Как будут вести себя судьи после вчерашнего недовольства зрителей и Плющенко? И наконец, кто же получит титул новой чемпионки России?

Слёзы учениц Мишина и падение фигуристки Хромых

Фигурное катание в России находится на таком высоком уровне, что даже первая разминка, традиционно считающаяся слабой, подарила много красивых прокатов. Анна Фролова реабилитировалась за провал в короткой программе и захватила лидерство после выступления первой группы участниц.

Софья Самодурова в короткой программе получила меньше, чем заслужила, но нашла мотивацию в поддержке фанатов. «Читаю комментарии и понимаю, какие крутые болельщики. За меня горой! Спасибо!», — написала Софья у себя в «инстаграме». Ученица Мишина с блеском откатала стильную зажигательную программу, а в финальной части так и вообще вошла в раж. Зрители поддержали фигуристку овациями, а Соня едва сдерживала слёзы счастья. Но судьи остались непреклонными. Самодурова не смогла занять даже промежуточное первое место, уступив Марии Талалайкиной. А в итоге чемпионка Европы оказалась и вовсе десятой.

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Ещё одна ученица Мишина Анастасия Гулякова при эмоциональной поддержке от Самодуровой бодро начала выступление, но в конце ей очевидно не хватило сил. Ошибки ей обошлись слишком дорого — Гулякова заняла 12 место. Первой перешагнуть порог в 200 баллов смогла ученица Ксения Цибинова, а завершила выступления второй группы участниц Майя Хромых. Ученица Тутберидзе уже по традиции завалила четверной прыжок, но остальную часть программы исполнила безупречно. Несмотря на заметное расстройство, на своём дебютном чемпионате России Майя вошла в топ-5.

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Туктамышева проявила бойцовский характер

Выступления сильнейшей группы участниц открыла утончённая Елизавета Нугуманова. Фигуристка чисто откатала свою нежную программу и смогла впервые в карьере войти в десятку лучших чемпионата России. Итоговый результат заставил Лизу разрыдаться от счастья, а после выступления Туктамышевой стало ясно, что Нугуманова вошла в топ-3 лучших фигуристок турнира среди взрослых.

Что касается Туктамышевой, то её участие в произвольной программе до последнего оставалось под вопросом, но она вышла и делала всё, чтобы зрители не заметили, как ей тяжело. Лиза упала с тройного акселя, второй сделала с помаркой, а затем упрощала каскады и сдваивала прыжки. Последствия болезни не дали великолепной фигуристке подняться выше восьмого места.

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Трусова не рисковала, Валиева била рекорды

Александра Трусова сразу вышла на лёд с чемпионским настроем. Русская ракета безукоризненно исполнила все элементы, включая два четверных лутца с руками наверх. Причём первый — в каскаде с тройным тулупом. Саша каталась уверенно и хладнокровно, а её оценка с каждым элементом достигала каких-то невероятных высот. Зрители восхищённо кричали и аплодировали, а Евгений Плющенко лаконично и точно описал выступление Саши: «Пушка!».

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Начинающие фигуристки, подбирающие подарки со льда, едва смогли вынести гигантского медведя, которого бросили болельщики Трусовой. Саша выглядела невероятно счастливой. Наконец-то Русская ракета смогла показать сразу два чистых проката. Казалось, лучше и быть не может, но это же чемпионат России!



Камила Валиева проявила чудеса психологической устойчивости. 14-летняя фигуристка выходила на лёд без видимого волнения, а безупречное исполнение двух четверных тулупов только укрепило её уверенность. Камила наверняка хотела реабилитироваться после падения с тройного акселя в короткой программе и доказать, что все разговоры о завышенных оценках – выдумки. И ей это прекрасно удалось.

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Сразу по окончании музыки Алексей Ягудин плакал от восторга, а вместе с ним тысячи зрителей на «Арене Трактор» и миллионы по всему миру. Валиева вновь получила космические баллы — 174,02 в произвольной и 254,01 по сумме, благодаря чему превзошла сразу два мировых рекорда. И сегодня вряд у кого-то повернётся язык сказать о том, что это было незаслуженно.

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Героическая победа Щербаковой и слёзы Тутберидзе

Валиева была в полушаге от золота, ведь Анна Щербакова заставила поволноваться за себя ещё на утренней тренировке, когда срывала один прыжок за другим. Казалось, фигуристка не выдержит и всё-таки снимется. Но Аня вышла на прокат и откаталась так, как никогда в жизни. В такой ситуации вообще не хочется говорить о прыжках (оба четверных были изумительными), вращениях и прочих технических мелочах. Просто это было самое настоящее волшебство на льду! Возможно, лучший прокат фигуристки в истории планеты Земля.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Первого канала.

После выступления весь зал ещё долго не мог прийти в себя. Аня плакала от счастья, за бортиком еле сдерживали слёзы её тренеры. Этери Тутберидзе заключила ученицу в объятия, после чего с ней долго обнимался Даниил Глейхенгауз. «Аня, ты лучшая», — кричали зрители. Щербакова с лёгкостью перебила рекорды Камилы Валиевой неземными баллами — 183,79 за произвольную и 264,10 по сумме. Таких оценок не получал никто и никогда. После объявления баллов Тутберидзе не смогла сдержать эмоций и кинулась в объятия Сергея Дудакова. Они сотворили невероятную фигуристку.

Сложнее всего было выступать Дарье Усачёвой. Ученица Тутберидзе не обладает элементами ультра-си и перебить рекордные оценки соперниц ей было нечем. Фигуристке просто нужно было показать свой максимум и откататься достойно. И у девушки это с блеском получилось. Даша не смогла побороться за пьедестал, но получила хорошие оценки. В итоге Усачёва попала в четвёрку лучших.

Анна Щербакова героически стала трёхкратной чемпионкой России. Ученица Тутберидзе выстрадала эту победу и сотворила невозможное. «Я всё равно пойду и буду до последнего бороться», — сказала Аня после своей победы.

И как можно не восхищаться этой хрупкой фигуристкой?