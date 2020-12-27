Анна Щербакова выступила на чемпионате России с температурой 38 градусов

Российская фигуристка Анна Щербакова, ставшая накануне трёхкратной чемпионкой России, выступала на соревнованиях с температурой, сообщает «Р-Спорт».
Щербакова совсем недавно переболела пневмонией. Она также жаловалось на плохое самочувствие перед началом турнира. Тренеры не скрывали, что хотели убедить её сняться с соревнований. Кроме того, как утверждает источник, перед выходом на шестиминутную разминку короткой программы температура у Анны поднялась до +38 градусов. Тем не менее она откатала на высоком уровне и захватила лидерство.
Перед шестиминутной разминкой произвольной программы к Щербаковой вновь пришли с термометром, однако она отказалась измерить температуру. Анна ощущала её, но вышла на лёд. Ей было чуть лучше, чем сутками ранее. В итоге она смогла не просто победить, а превысить два мировых рекорда.
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