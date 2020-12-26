Триумфальный прокат Щербаковой и эмоции Тутберидзе. Видео

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В Челябинске завершились соревнования среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования выиграла Анна Щербакова, которая блестяще исполнила произвольную программу. Подопечная Этери Тутберидзе стала трёхкратной чемпионкой России.

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Щербакова, недавно перенёсшая пневмонию, выиграла короткую программу, а её оценки за произвольный прокат превысили сразу два мировых рекорда. За программу с четверными лутцем и флипом Анна получила 183,79 балла, что выше официального достижения Александры Трусовой, которое составляло 166,62 балла. Итоговый результат Щербаковой по сумме двух программ — 264,10. Мировой рекорд Алёны Косторной составлял 247,59 балла.

Второе место заняла 14-летняя Камила Валиева, набравшая 254,01 балла. Тройку лучших замкнула Александра Трусова, набравшая 246,37 балла.