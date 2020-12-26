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Триумфальный прокат Щербаковой и эмоции Тутберидзе. Видео

Триумфальный прокат Щербаковой и эмоции Тутберидзе. Видео
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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В Челябинске завершились соревнования среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования выиграла Анна Щербакова, которая блестяще исполнила произвольную программу. Подопечная Этери Тутберидзе стала трёхкратной чемпионкой России.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Щербакова, недавно перенёсшая пневмонию, выиграла короткую программу, а её оценки за произвольный прокат превысили сразу два мировых рекорда. За программу с четверными лутцем и флипом Анна получила 183,79 балла, что выше официального достижения Александры Трусовой, которое составляло 166,62 балла. Итоговый результат Щербаковой по сумме двух программ — 264,10. Мировой рекорд Алёны Косторной составлял 247,59 балла.

Второе место заняла 14-летняя Камила Валиева, набравшая 254,01 балла. Тройку лучших замкнула Александра Трусова, набравшая 246,37 балла.

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