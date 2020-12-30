Депутат: судьи зажали Трусову в короткой программе на чемпионате России

Бывший российский фигурист Андрей Депутат прокомментировал выступление Александры Трусовой на чемпионате России, где спортсменка заняла третье место, уступив Анне Щербаковой и Камиле Валиевой. Напомним, ранее недовольство оценками Трусовой выразил её тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Естественно, сказано это было на эмоциях. Но доля истины в словах Жени есть, и его мнение я частично разделяю.

Я понимаю, почему Плющенко недоволен. Вместе с тем в произвольной программе, подчеркну, оценки были справедливые. В короткой программе — да, пожалуй, Трусову зажали, недооценили её катание. Но нужно помнить ещё вот что: судьи очень любят чистое и стабильное катание. А Саша перед этим чемпионатом России выступала неровно, много ошибалась, падала. Но здесь она всё сделала хорошо. И, естественно, оценивать нужно то, что было выполнено», — приводит слова Депутата «Команда России».