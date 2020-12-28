Елена Буянова оценила выступление Щербаковой, Валиевой и Трусовой на чемпионате России

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова подвела итоги чемпионата России, который прошёл в Челябинске с 24 по 27 декабря. В женском одиночном катании первые три места заняли Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова.

«Девочки показали просто феерическое катание. У меня оно вызвало потрясение! Все три фигуристки подали серьёзную заявку на Олимпийские игры. Это был настоящий спорт высоких достижений, и что за этим стоит, наверное, знает только тренерский штаб.

Аня ни одним видом не показала в произвольной программе, что она недавно переболела. Ей это далось не так просто. А как это далось её тренерам, я могу только догадываться, потому что это настолько огромная ответственность, нерв, из-за которого ты не спишь по ночам и понимаешь, что ты отвечаешь за принятие решения о продолжении твоего спортсмена выступать или о его снятии.

Эмоции, которые были на лицах всего тренерского штаба, отражают итог того самого волнения, когда внутреннее напряжение, копившееся всё это время, резко выплеснулось слезами радости. Наверняка к горлу подкатил ком от счастья и гордости за девочку, которая боролась и сделала невероятное.

Камила и Саша тоже добились потрясающего результата, совершенно не дрогнув. После проката Саши подумалось, что лучше и быть не может в этот день. Выходит Камила и выдаёт идеальный прокат, а Аня уже довела весь мир фигурного катания до слёз. Все снимают шляпу», — цитирует Буянову «Р-Спорт».