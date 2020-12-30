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Депутат: вы точно уверены, что разрыв между Щербаковой и Трусовой был настолько серьёзным?

Депутат: вы точно уверены, что разрыв между Щербаковой и Трусовой был настолько серьёзным?
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Бывший российский фигурист, а ныне тренер Андрей Депутат поделился впечатлениями от прошедшего в Челябинске чемпионата России. Депутат является мужем олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой.

«Во-первых, мы с Катей весь вечер обсуждали, насколько сильным оказался разрыв между Щербаковой и Трусовой, почти 20 баллов. Говорили об этом за ужином, после него и так далее. Это солидный разрыв, почти два четверных прыжка, выполненных по нулям. Вы точно уверены, что разница была настолько серьёзной? Для меня это на самом деле вопрос.

Во-вторых, рекордное количество спортсменов, которые снялись, не доехали до Челябинска. И то, как активно фанаты обсуждали возможность переноса соревнований. В любое другое время это, пожалуй, так остро бы не воспринималось. Хотя до этого года вообще было сложно представить, что чемпионат России могут перенести, потому что все спортсмены его очень ждут. Для многих это почти официальный символ окончания года и начало праздничного сезона», — цитирует Депутата «Команда России».

В женском одиночном катании победу одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Камила Валиева, третьей стала Александра Трусова.

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