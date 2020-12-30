«Зенит» подарил Елизавете Туктамышевой свитер, шарф и варежки в цветах клуба. Фото

Футбольный клуб «Зенит» преподнёс фигуристке Елизавете Туктамышевой, которая тренируется в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, фирменный новогодний подарок. Сине-бело-голубые презентовали чемпионке мира и Европы комплект из вязаных предметов одежды — свитера, шарфа и варежек, выполненных из пряжи в клубных цветах и украшенных клубной символикой.
«Спасибо «Зениту» за такой прекрасный новогодний подарочек», — написала фигуристка в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой
Туктамышева — болельщица «Зенита». Она не раз посещала домашние матчи петербуржцев, а также, пробуя себя в журналистке, брала интервью у игроков.
Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой
В сезоне-2019/2020 Елизавета выиграла Гран-при России, а на чемпионате страны в Челябинске, выступая после болезни, заняла седьмое место.
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