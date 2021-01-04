Михаил Коляда рассказал, как ему помог переход к Алексею Мишину

Трёхкратный чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда рассказал о работе с тренером Алексеем Мишиным. В межсезонье-2020 Коляда перешёл к Мишину от Валентины Чеботарёвой.

«Я очень старался, потому что прекрасно понимал, что, если перейдя к новому тренеру, буду делать всё по-старому, смысл перехода теряется. Я просто доверился, и Алексей Николаевич очень грамотно подводил к каждому из этапов в этом году. Потому что каждое соревнование – это этап подготовки к чему-то большему.

У Алексея Николаевича было гораздо больше опыта по возвращению спортсменов, чем у меня самого. Как это правильнее сформулировать? То есть он людей восстанавливал гораздо чаще, чем я сам себя. Костнер, Лиза (Туктамышева. — Прим. «Чемпионата»), Женя Плющенко… Каждый раз он реанимировал спортсменов и поднимал.

Перед тем как перейти в группу Алексея Николаевича, у нас состоялся с ним разговор, и я перед этим разговором дал сам себе ответ на все вопросы, для чего я это делаю, зачем, почему и как. И, когда Алексей Николаевич спрашивал, я ещё раз в этом убедился, всё озвучил. У меня в голове сложилась чёткая установка, что всё, назад пути нет и какой смысл было что-то менять, если делать всё так же, как делал 20 лет.

Длины захода на прыжки мы не меняли. А вот то, что стало чуть больше контроля, – факт. Иногда со стороны какие-то вещи видятся иначе, чем чувствуешь изнутри, поэтому возникают разные мнения», — цитирует Коляду пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.