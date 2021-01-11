Тотьмянина села на колени Ягудину на пляже в Дубае. Фото

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина опубликовала новое фото на своей странице в «Инстаграме». На фото Тотьмянина сидит на коленях мужа, олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина, на пляже в Дубае.
«Добрый вечер!» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тотьмяниной.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Какие красивые, какие счастливые! Здоровья и счастья вам и вашим девочкам».
«Как приятно смотреть на вас. Очень красивая семья».
«Танюшечка, храни тебя господь, будь счастлива, я молюсь за тебя всегда, просто знай это».
«Ребята, вы классные, отличного отдыха!»
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин вместе более 12 лет. Пара воспитывает 11-летнюю дочь Лизу и 5-летнюю Мишель.
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