Тотьмянина села на колени Ягудину на пляже в Дубае. Фото

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина опубликовала новое фото на своей странице в «Инстаграме». На фото Тотьмянина сидит на коленях мужа, олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина, на пляже в Дубае.

«Добрый вечер!» — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тотьмяниной.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Какие красивые, какие счастливые! Здоровья и счастья вам и вашим девочкам».

«Как приятно смотреть на вас. Очень красивая семья».

«Танюшечка, храни тебя господь, будь счастлива, я молюсь за тебя всегда, просто знай это».

«Ребята, вы классные, отличного отдыха!»

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин вместе более 12 лет. Пара воспитывает 11-летнюю дочь Лизу и 5-летнюю Мишель.