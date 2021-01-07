Ягудин — критикам Бузовой: где вы, а где она?

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил критикам певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая выступила в телешоу «Ледниковый период». Ягудин вместе с Алиной Загитовой был ведущим проекта.
«Этот человек прошёл в финал нашего проекта. Я приходил на лёд — она уже на льду, я уходил со льда — она ещё там.
Я не говорю о том, что она работает, а другие нет. Но вот этим людям, которым почему-то начала мешать Бузова, я бы пожелал хотя бы одного процента её трудоспособности. Где вы, а где Бузова? Вот так я им скажу.
За это время, четыре месяца «Ледникового периода», это не просто прийти, надеть конёчки, что-то там покататься и всё. Это действительно очень тяжкий труд.
Мне легче. Пришёл, пару часов подготовился, походил по парам, узнал всё. Любой объём материала я по каким-то словам писал, потом объединял в тексты. Я работаю «без уха», мне нравится вживую. Подводки — понятно, а сама коммуникация — всё только своё. Мне нужна живая реакция. Вот так день потрудился, а ребята там часами, до ночи», — рассказал Ягудин в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.
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