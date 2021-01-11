Загитова — поклонникам: как же вы меня порадовали своим тёплым приёмом и вашими сердцами!

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова обратилась к поклонникам после выступления в шоу Татьяны Навки под названием «Спящая красавица".

«Второй год подряд в новогодние каникулы я выступаю в ледовом шоу «Спящая красавица». Но этот год, как я много раз говорила, особенный… Поэтому особенно рада была встретиться с вами в «Мегаспорте» и подарить вам новогоднее сказочное настроение.

А как же вы меня порадовали своим тёплым приёмом и вашими сердцами… Супер! Спасибо вам, спасибо всем участникам шоу за прекрасное время и отдельное спасибо Татьяне Навке за приглашение. До новых встреч», — написала Загитова в «Инстаграме», прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алины Загитовой.