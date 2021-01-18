Ильиных показала фото сына, который отпраздновал один год. Рудковская отреагировала

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новое фото в своём «инстаграме». На снимке спортсменка держит на руках годовалого сына Мира.
Отец Мира — артист балета Сергей Полунин. Мальчик родился 16 января 2020 года.
«С первым днём рождения. Любим тебя безумно», — подписала она фото.
«Улыбашка», — написала в комментариях музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
Вот что написали другие подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсменки.
«С днём рождения, Мир Полунин! Наследный принц короля танца и королевы льда!»
«Такие классные, обожаю вас! С днём рождения Мира! Здоровья вам и вашим близким!»
«Маленький Полунчик, ты мамино и папино чудо! И всех хороших чудес тебе на земле желаю!»
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