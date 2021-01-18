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Ильиных показала фото сына, который отпраздновал один год. Рудковская отреагировала

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новое фото в своём «инстаграме». На снимке спортсменка держит на руках годовалого сына Мира.

Отец Мира — артист балета Сергей Полунин. Мальчик родился 16 января 2020 года.

«С первым днём рождения. Любим тебя безумно», — подписала она фото.

«Улыбашка», — написала в комментариях музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

Вот что написали другие подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсменки.

«С днём рождения, Мир Полунин! Наследный принц короля танца и королевы льда!»

«Такие классные, обожаю вас! С днём рождения Мира! Здоровья вам и вашим близким!»

«Маленький Полунчик, ты мамино и папино чудо! И всех хороших чудес тебе на земле желаю!»