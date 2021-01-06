«Рубин» на сборах сыграет восемь товарищеских матчей

«Рубин» опубликовал расписание товарищеских матчей на зимних сборах.
«На трёх зимних сборах в Турции у «Рубина» запланировано восемь контрольных матчей. Почти все соперники — российские клубы», — сообщает пресс-служба казанского клуба.
1-й сбор
21 января. 15:00. «Рубин» – «Партизан» (Белград)
24 января. 12:00. «Рубин» – «Сочи»
2-й сбор
2 февраля. 15:00. «Рубин» – «Химки»
5 февраля. 15:00. «Рубин» – «Динамо» (Москва)
9 февраля. 12:00. «Рубин» – «Нижний Новгород»
3-й сбор
15 февраля. 15:00. «Рубин» – «Урал»
18 февраля. 15:00. «Рубин» – «Ротор»
21 февраля. 15:00. «Рубин» — «Ротор»
Ранее «Краснодар» определился с соперниками и датами товарищеских матчей, которые будут сыграны на сборах в Эмиратах. 21 января команда сыграет с «Легией», а 27 января — с «Ригой» и «Шахтёром» из Солигорска.
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