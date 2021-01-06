Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Рубин» на сборах сыграет восемь товарищеских матчей

«Рубин» опубликовал расписание товарищеских матчей на зимних сборах.

«На трёх зимних сборах в Турции у «Рубина» запланировано восемь контрольных матчей. Почти все соперники — российские клубы», — сообщает пресс-служба казанского клуба.



1-й сбор

21 января. 15:00. «Рубин» – «Партизан» (Белград)

24 января. 12:00. «Рубин» – «Сочи»



2-й сбор

2 февраля. 15:00. «Рубин» – «Химки»

5 февраля. 15:00. «Рубин» – «Динамо» (Москва)

9 февраля. 12:00. «Рубин» – «Нижний Новгород»



3-й сбор

15 февраля. 15:00. «Рубин» – «Урал»

18 февраля. 15:00. «Рубин» – «Ротор»

21 февраля. 15:00. «Рубин» — «Ротор»

Ранее «Краснодар» определился с соперниками и датами товарищеских матчей, которые будут сыграны на сборах в Эмиратах. 21 января команда сыграет с «Легией», а 27 января — с «Ригой» и «Шахтёром» из Солигорска.