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«Рубин» на сборах сыграет восемь товарищеских матчей

«Рубин» на сборах сыграет восемь товарищеских матчей
Футбол / РПЛ 0
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«Рубин» опубликовал расписание товарищеских матчей на зимних сборах.

«На трёх зимних сборах в Турции у «Рубина» запланировано восемь контрольных матчей. Почти все соперники — российские клубы», — сообщает пресс-служба казанского клуба.

1-й сбор

21 января. 15:00. «Рубин» – «Партизан» (Белград)
24 января. 12:00. «Рубин» – «Сочи»

2-й сбор

2 февраля. 15:00. «Рубин» – «Химки»
5 февраля. 15:00. «Рубин» – «Динамо» (Москва)
9 февраля. 12:00. «Рубин» – «Нижний Новгород»

3-й сбор

15 февраля. 15:00. «Рубин» – «Урал»
18 февраля. 15:00. «Рубин» – «Ротор»
21 февраля. 15:00. «Рубин» — «Ротор»

Ранее «Краснодар» определился с соперниками и датами товарищеских матчей, которые будут сыграны на сборах в Эмиратах. 21 января команда сыграет с «Легией», а 27 января — с «Ригой» и «Шахтёром» из Солигорска.

«Краснодар» проведёт три товарищеских матча на тренировочном сборе в Эмиратах
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