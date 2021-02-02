Авербух — о соперничестве Самоделкиной и Акатьевой: битва будет очень и очень серьёзная

Призёр Олимпийских игр хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мнением о первенстве России среди юниоров, которое пройдёт в Красноярске с 3 по 5 февраля.



«Самоделкина и Акатьева — два бесспорных лидера предстоящего первенства в Красноярске. Чемпионат России для них сейчас является главным стартом, битва будет очень и очень серьёзная. Даже не знаю, кто может навязать им борьбу.



Все юниорки ставят главную задачу — взрослое фигурное катание. Юниорский спорт важный, но всё же промежуточный этап. Сейчас каждый турнир особенно значим — по такому принципу тренеры воспитывают своих учеников. Чемпионат России очень важен. Например, здесь формируется состав сборной команды, но в этом году, к сожалению, не более того. Очень жаль, что чемпионат мира среди юниоров в этом году проводиться не будет.



Что касается тренеров, то школа Этери Тутберидзе, которую представляет Акатьева, продолжает свою дорогу. Видно будущее, и это очень важно.



Хочется поздравить вновь входящего в элиту фигурного катания в качестве тренера Серёжу Давыдова, представляющего школу ЦСКА вместе с Самоделкиной. Очень здорово, что Сергей заявляет о себе в борьбе с признанными группами. Хочется порадоваться, что у нас в плеяде появляются новые тренеры», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Бестемьянова поделилась мнением о предстоящем первенстве России среди юниоров