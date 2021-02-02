Бестемьянова поделилась мнением о предстоящем первенстве России среди юниоров

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась мыслями о первенстве России среди юниоров, которое пройдёт в Красноярске с 3 по 5 февраля.
«Если Самоделкина и Акатьева будут кататься чисто — им никто не сможет навязать борьбу. Они фавориты предстоящего первенства в Красноярске. Кто из них предпочтительней? Нет никаких предпочтений. Кто из них будет кататься чище, тот и выиграет. Эти девочки начинают борьбу за Олимпиаду 2026-го года.
Вероника Жилина — замечательная спортсменка. Правда, она ещё совсем юная: Жилина намного младше Самоделкиной и Акатьева. Её Олимпиада дальше. Переход к новому наставнику, конечно, скажется на её стиле. Но её же мама тренировала, и она тоже перешла вместе с ней», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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