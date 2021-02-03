«Не ожидала». Муравьёва прокомментировала победу в короткой программе на первенстве России

Российская фигуристка Софья Муравьёва поделилась эмоциями после победы в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске.



«Не ожидала такого. Мне хотелось попасть в тройку, но о первом месте даже не думала. Случилось это, потому что чисто прокатала программу», — приводит слова Муравьёвой «Р-Спорт».



Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Красноярск

Юниорки. Короткая программа

1. Софья Муравьёва – 72,97.

2. Софья Акатьева – 72,80.

3. Аделия Петросян – 72,64.

4. Софья Самоделкина – 71,37.

5. Елизавета Берестовская – 71,28.

6. Анна Фролова – 68,10.

7. Ксения Цибинова – 67,23.

8. Елизавета Осокина – 66,97.

9. Мария Парамонова – 64,14.

10. Полина Свириденко – 63,44.

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