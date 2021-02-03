Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Первая шестёрка — огонь!» Жулин — о результатах короткой программы у юниорок на ЧР

«Первая шестёрка — огонь!» Жулин — о результатах короткой программы у юниорок на ЧР
Фигурное катание / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

Двукратный призёр зимних Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился впечатлениями от результатов короткой программы на чемпионате России среди юниоров в Красноярске. Первое место заняла Софья Муравьёва, второй стала Софья Акатьева, третьей – Аделия Петросян.

«Первая шестёрка — огонь! Все так близко. Конечно, всё будет решаться в произвольной. Ждал большего от Жилиной, также думал, что Акатьева выиграет. Если бы Самоделкина не сделала степ-аут с акселем, могла бы первая быть. В принципе, по короткой я бы не стал никого выделять. Условно говоря, завтра может быть любой отрыв в 10-15 баллов.

Конечно, если бы выступали Хромых, Усачёва, Валиева, то они составили бы конкуренцию лидерам. Но опять же, надо чисто кататься. По уровню «взрослости» они выглядят «более девушками»", — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Софья Муравьёва выиграла короткую программу на чемпионате России среди юниоров
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021