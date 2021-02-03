«Первая шестёрка — огонь!» Жулин — о результатах короткой программы у юниорок на ЧР

Двукратный призёр зимних Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился впечатлениями от результатов короткой программы на чемпионате России среди юниоров в Красноярске. Первое место заняла Софья Муравьёва, второй стала Софья Акатьева, третьей – Аделия Петросян.
«Первая шестёрка — огонь! Все так близко. Конечно, всё будет решаться в произвольной. Ждал большего от Жилиной, также думал, что Акатьева выиграет. Если бы Самоделкина не сделала степ-аут с акселем, могла бы первая быть. В принципе, по короткой я бы не стал никого выделять. Условно говоря, завтра может быть любой отрыв в 10-15 баллов.
Конечно, если бы выступали Хромых, Усачёва, Валиева, то они составили бы конкуренцию лидерам. Но опять же, надо чисто кататься. По уровню «взрослости» они выглядят «более девушками»", — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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