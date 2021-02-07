Фигурист Кондратюк: доводил ли до слёз женщин? Таких успешных, как Медведева, нет

Бронзовый призёр чемпионата России 2021 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление в произвольной программе на Кубке Первого канала.

За безупречный прокат с тремя четверными прыжками Кондратюк получил от судей 196,23 балла, выиграв даже у действующего чемпиона России Михаила Коляды (195,02). Невероятный прокат Кондратюка довёл до слёз счастья и восторга весь зал «Мегаспорта», включая капитана его команды Евгению Медведеву.

«Приходилось ли доводить до слёз женщин? Возможно. Но таких успешных нет.

Настраивался как всегда, как на важный рабочий старт. Не как на шоу. Было волнительно, старался думать в первую очередь о своём прокате, нежели о команде.

Думаю ли о возможности завоевать место в команде для выступления на чемпионате мира? Мысль есть о том, что есть такая возможность, но надо просто работать и хорошо кататься в Финале Кубка России. А там как пойдёт", — приводит слова Кондратюка РИА «Новости».