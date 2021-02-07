Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Фигурист Кондратюк: доводил ли до слёз женщин? Таких успешных, как Медведева, нет

Фигурист Кондратюк: доводил ли до слёз женщин? Таких успешных, как Медведева, нет
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Бронзовый призёр чемпионата России 2021 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление в произвольной программе на Кубке Первого канала.

За безупречный прокат с тремя четверными прыжками Кондратюк получил от судей 196,23 балла, выиграв даже у действующего чемпиона России Михаила Коляды (195,02). Невероятный прокат Кондратюка довёл до слёз счастья и восторга весь зал «Мегаспорта», включая капитана его команды Евгению Медведеву.

«Приходилось ли доводить до слёз женщин? Возможно. Но таких успешных нет.

Настраивался как всегда, как на важный рабочий старт. Не как на шоу. Было волнительно, старался думать в первую очередь о своём прокате, нежели о команде.

Думаю ли о возможности завоевать место в команде для выступления на чемпионате мира? Мысль есть о том, что есть такая возможность, но надо просто работать и хорошо кататься в Финале Кубка России. А там как пойдёт", — приводит слова Кондратюка РИА «Новости».

Коляда и Кондратюк вывели вперёд команду Медведевой на Кубке Первого канала
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021