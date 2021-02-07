Коляда и Кондратюк вывели вперёд команду Медведевой на Кубке Первого канала

Соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой продолжились выступлением мужчин в произвольной программе.



Героями этого вида стали Марк Кондратюк и Михаил Коляда, показавшие невероятные прокаты, оценённые судьями под 200 баллов. Причём сильнейшим был Кондратюк.



Блестящее выступление мужчин в произвольной программе вывело вперёд команду Евгении Медведевой.



Счёт после произвольной программы мужчин — 1829,63 — 1848,32.



Команда Алины Загитовой «Красная машина»



Дмитрий Алиев — 173,56

Макар Игнатов – 176,43

Андрей Мозалёв — 173,82



Команда Евгении Медведевой «Время первых»



Михаил Коляда — 195,02

Александр Самарин — 166,04

Марк Кондратюк — 196,23.