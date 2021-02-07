Коляда и Кондратюк вывели вперёд команду Медведевой на Кубке Первого канала
Соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой продолжились выступлением мужчин в произвольной программе.
Героями этого вида стали Марк Кондратюк и Михаил Коляда, показавшие невероятные прокаты, оценённые судьями под 200 баллов. Причём сильнейшим был Кондратюк.
Блестящее выступление мужчин в произвольной программе вывело вперёд команду Евгении Медведевой.
Счёт после произвольной программы мужчин — 1829,63 — 1848,32.
Команда Алины Загитовой «Красная машина»
Дмитрий Алиев — 173,56
Макар Игнатов – 176,43
Андрей Мозалёв — 173,82
Команда Евгении Медведевой «Время первых»
Михаил Коляда — 195,02
Александр Самарин — 166,04
Марк Кондратюк — 196,23.
Малоизвестный фигурист заставил зал реветь! И вывел Медведеву в лидеры. Что творится-то!
Лучшие фигуристы России сражаются за большие деньги на Кубке Первого канала. Всё самое интересное — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
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