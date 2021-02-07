Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Коляда и Кондратюк вывели вперёд команду Медведевой на Кубке Первого канала

Коляда и Кондратюк вывели вперёд команду Медведевой на Кубке Первого канала
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой продолжились выступлением мужчин в произвольной программе.

Героями этого вида стали Марк Кондратюк и Михаил Коляда, показавшие невероятные прокаты, оценённые судьями под 200 баллов. Причём сильнейшим был Кондратюк.

Блестящее выступление мужчин в произвольной программе вывело вперёд команду Евгении Медведевой.

Счёт после произвольной программы мужчин — 1829,63 — 1848,32.

Команда Алины Загитовой «Красная машина»

Дмитрий Алиев — 173,56
Макар Игнатов – 176,43
Андрей Мозалёв — 173,82

Команда Евгении Медведевой «Время первых»

Михаил Коляда — 195,02
Александр Самарин — 166,04
Марк Кондратюк — 196,23.

Малоизвестный фигурист заставил зал реветь! И вывел Медведеву в лидеры. Что творится-то!
Лучшие фигуристы России сражаются за большие деньги на Кубке Первого канала. Всё самое интересное — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021